Что нужно сделать с клубникой после финального сбора, чтобы было много ягод в следующем сезоне

Чтобы клубника засыпала крупными ягодами на следующий год, нужно позаботиться о культуре в этом сезоне.

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Во-первых, после финального сбора урожая следует провести обрезку кустиков. А во-вторых, рекомендуется дважды обработать растения раствором перманганата калия и опудрить древесной золой.

Все просто. Разведите несколько кристалликов марганцовки в теплой воде. Должна получиться бледно-розовая жидкость. А затем распылите состав на ягодные кусты. Далее посыпьте влажные листочки измельченной золой и считайте, что на сегодня ваша миссия выполнена.

Для того чтобы усилить эффект от обработки, процедуру следует повторить через двое суток.

Источник: ogorod.ru