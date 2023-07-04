Не 80 и даже не 100 рублей: честный прогноз по курсу доллара на вторую половину 2023 года — чудес не будет

Курс рубля по отношению к мировым валютам — доллару и евро в этот вторник, 4 июля, упал до значений марта 2022 года. Аналитики прогнозируют, что рекорды с негативным оттенком в этом месяце еще будут.

Финансовые эксперта призывают не ждать чуда и реально оценивать ситуацию с курсом валют. Вряд ли рубль уже отыграет утраченные позиции до конца года.

Доллар не будет уже стоить 80 рублей, но и вряд ли достигнет отметки в сто рублей.

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