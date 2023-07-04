Что бросить в банку к огурцам, чтобы они были хрустящими — бабушкин секрет засолки

Иногда консервированные огурцы получаются мягкими и невкусными. Тысячи хозяек ломают голову над тем, как избежать подобных неприятностей. А ответ довольно прост: нужно соблюдать норму чеснока. Ведь именно избыток этого ароматного овоща негативно влияет на качество засолки.

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Чтобы огурчики получились хрустящими, следует брать не более одного чесночного зубчика на три литра рассола. Кроме этого, стоит помнить о такой важной добавке, как дубовые листья. Если положить в банку этот секретный ингредиент, то огурцы станут более упругими.

Источник: издание belnovosti.by