Мучнистая роса исчезнет с роз навсегда: копеечное средство справится на раз — нужно всего 50 грамм

Мучнистая роса — это грибок, который обожает атаковать листья розы. Потому, как только увидите ее признаки на кустах, немедленно оборвите пораженные мучнистой росой листья и сожгите их. Только так можно остановить ее распространение.

Розы после этого нужно будет обязательно опрыскать специальным раствором, чтобы уничтожить споры мучнистой росы.

Для этой цели эффективны медный купорос или железный купорос.

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