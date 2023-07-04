Перец не хочет цвести? Угостите его рисовой водой: сразу раскроет бутоны и покроется завязями

Если перцы никак не хотят раскрывать бутоны, приготовьте для них рисовое удобрение. Знающие огородники говорят, что после такого угощения культура тут же начнет цвести и в скором времени покроется множеством завязей.

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Чтобы получить уникальную подкормку, нужно замочить 300 гр пшеничной булки в 400 мл молока, добавить к ним половину стакана белого риса, 10 капель йода и 6 л подогретой воды.

Эту смесь нужно выдержать 4-5 часов. Далее ее следует взбить, пропустить через фильтр и использовать в качестве основы для удобрения.

На 10 л воды потребуется взять 400 мл готового средства. Поливать грядки рисовым составом следует не чаще 2 раз в месяц. Питательный раствор можно также использовать для стимуляции баклажанов.

Источник: cpykami.ru