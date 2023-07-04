Полейте этим помидоры всего один раз: плоды нальются буквально на глазах, будут мясистыми и сладкими

Дачники знают, что помидоры — культура привередливая. Они не любят перепадов температур и не выносят плохого ухода.
Эксперты советуют однократно применить удобрение, которое сделает помидоры устойчивыми к болезням и перепадам температур. Полить этим средством растения достаточно всего один раз.
Речь идет о растворе на основе калиевой селитры.
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Одну столовую ложку калиевой селитры нужно развести в десяти литрах воды. Это количество рассчитано на десять кустов томатов.
Не будет лишней для помидоров и внекорневая подкормка монофосфатом калия.
По материалам belnovosti.by