Полейте этим помидоры всего один раз: плоды нальются буквально на глазах, будут мясистыми и сладкими

Куст помидоров. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет собрать хороший урожай вкусных томатов.

Дачники знают, что помидоры — культура привередливая. Они не любят перепадов температур и не выносят плохого ухода.

Эксперты советуют однократно применить удобрение, которое сделает помидоры устойчивыми к болезням и перепадам температур. Полить этим средством растения достаточно всего один раз.

Речь идет о растворе на основе калиевой селитры.

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Одну столовую ложку калиевой селитры нужно развести в десяти литрах воды. Это количество рассчитано на десять кустов томатов.

Не будет лишней для помидоров и внекорневая подкормка монофосфатом калия.

По материалам belnovosti.by

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