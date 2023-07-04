Кошмар начнется 4 июля: Глоба назвала знаки зодиака, на которых нахлынет поток проблем

Многие ждут лета, так как обычно в это время происходит больше приятных моментов: прогулок, путешествий, походов в театр. Однако Тамара Глоба составила гороскоп на 4 июля. Специалист по звездам предостерегла представителей трех знаков зодиака о том, что на них навалятся проблемы со всех сторон — начнется неблагоприятный период.
По словам астролога, Близнецов огорчат расходы и общение с самоуверенными, острыми на язык людьми. Чтобы избежать попадания в финансовую яму, нужно подумать о расходах, урезать свой бюджет.
А вот Козерогам стоит научиться сдерживать свои эмоции. Возможны ссоры с окружающими, которые будут крайне неприятными. Также нужно быть особенно внимательными на дорогах.
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Также не самый удачный день ждет Водолеев. Астролог отметила, что им пора заняться здоровьем и домом. Главное, не бросать слов на ветер. В будущем такие фразы могут принести проблемы, пишет сайт «Русское радио».