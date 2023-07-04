Кошмар начнется 4 июля: Глоба назвала знаки зодиака, на которых нахлынет поток проблем

По словам астролога, Близнецов огорчат расходы и общение с самоуверенными, острыми на язык людьми. Чтобы избежать попадания в финансовую яму, нужно подумать о расходах, урезать свой бюджет.

А вот Козерогам стоит научиться сдерживать свои эмоции. Возможны ссоры с окружающими, которые будут крайне неприятными. Также нужно быть особенно внимательными на дорогах.

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Также не самый удачный день ждет Водолеев. Астролог отметила, что им пора заняться здоровьем и домом. Главное, не бросать слов на ветер. В будущем такие фразы могут принести проблемы, пишет сайт «Русское радио».