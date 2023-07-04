Теперь никаких пределов: доллар скакнул выше 90 рублей — и это только начало

Случившееся на валютных торгах в этот вторник, 4 июля, не стало сюрпризом. Финансовые аналитики предсказывали, что рубль будет падать в течение второго месяца лета.
На Московской валютной бирже в четвертый день июля доллар уже поднимался до 90 рублей. И похоже, что теперь нет никаких пределов.
Курс доллара на 14:34 московского времени рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро — на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня — на 25 копеек, до 12,44 рубля.
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Напомним, что это только начало. Некоторые финансовые аналитики прогнозировали, что доллар будет подниматься выше 90 рублей. Но потом вновь уйдет в диапазон 85–88 рублей.
По материалам 1prime.ru