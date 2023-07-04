Полейте розы этим составом в середине июля: они тут же зацветут по второму кругу — убедитесь сами

К середине июля розовые кусты начинают сдавать позиции. Свежих бутонов почти нет. А имеющиеся цветы постепенно увядают. Происходит это из-за того, что многие садоводы-любители не уделяют растениям должного внимания. Или они просто не в курсе, что большинство сортов колючего кустарника можно простимулировать на вторую волну цветения.

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Чтобы провернуть такой трюк, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, розу следует правильно обрезать. А во-вторых, сразу после удаления всего лишнего ее нужно полить особым составом.

Обрезать увядшие цветы необходимо вместе с частью побега: рекомендуется захватить 6–8 листков. Жалеть ветки не стоит, так как именно эта процедура является залогом успеха.

Сразу после обрезки розы нужно обильно полить обычной водой и подкормить раствором мочевины.

После этих нехитрых действий растение быстро почувствует силы для нового цветения.

Источник: oka.fm