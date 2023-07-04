Такого не было больше года: курс евро побил рекорд и почти достиг 100 рублей

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Курс европейской валюты расчетами «завтра» растет на 1,35 рубля — до 97,99 рубля. Минутами ранее он повышался до 98,01 рубля. Американский доллар тоже почти не отстает. Он повышается на 1,13 рубля — до 89,83 рубля.

Теперь остается только ждать, что произойдет дальше. Эксперты ранее признавались, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы курс евро и доллара стал снова падать, а рубль укрепляться.