Такого не было больше года: курс евро побил рекорд и почти достиг 100 рублей

Еще в 2020 году курс доллара и евро стал падать, а потом снова расти. В этом году эксперты уже делали неутешительные прогнозы, что 100 рублей за доллар и евро вполне могут случиться. И вот 4 июля курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
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Курс европейской валюты расчетами «завтра» растет на 1,35 рубля — до 97,99 рубля. Минутами ранее он повышался до 98,01 рубля. Американский доллар тоже почти не отстает. Он повышается на 1,13 рубля — до 89,83 рубля.
Теперь остается только ждать, что произойдет дальше. Эксперты ранее признавались, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы курс евро и доллара стал снова падать, а рубль укрепляться.