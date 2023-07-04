Перец уродится крупным и мясистым: просто полейте его этим раствором в период завязи — мощный стимулятор

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Плоды вырастут на зависть всем.

За перцем нужен строгий присмотр, иначе он найдет причину оставить вас без урожая. Бывалые огородники утверждают, что особенно важно уделить внимание этой культуре во время образования завязей.

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Поэтому, как только вы заметите, что растение приступило к формированию плодов, немедленно подкормите кусты особым составом.

Для приготовления мощного стимулятора вам потребуется взять 20 литров воды, 2 грамма аммиачной селитры, 4 грамма сернокислого калия и такое же количество суперфосфата.

Доведите состав до однородного состояния и вылейте под каждый куст не менее одного литра питательного раствора.

Эта простая подкормка обеспечит культуру всеми необходимыми элементами для роста здоровых и вкусных плодов. Овощи будут как на подбор: все крупные и мясистые.

Источник: издание belnovosti.by.

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