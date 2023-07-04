Перец уродится крупным и мясистым: просто полейте его этим раствором в период завязи — мощный стимулятор

За перцем нужен строгий присмотр, иначе он найдет причину оставить вас без урожая. Бывалые огородники утверждают, что особенно важно уделить внимание этой культуре во время образования завязей.

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Поэтому, как только вы заметите, что растение приступило к формированию плодов, немедленно подкормите кусты особым составом.

Для приготовления мощного стимулятора вам потребуется взять 20 литров воды, 2 грамма аммиачной селитры, 4 грамма сернокислого калия и такое же количество суперфосфата.

Доведите состав до однородного состояния и вылейте под каждый куст не менее одного литра питательного раствора.

Эта простая подкормка обеспечит культуру всеми необходимыми элементами для роста здоровых и вкусных плодов. Овощи будут как на подбор: все крупные и мясистые.

Источник: издание belnovosti.by.