Бросили таблетку аспирина в стиралку: не узнали вещи после стирки - только так теперь и делаем

Фото: freepik.com

Так делали наши прабабушки.

Когда жили наши прабабушки, в магазинах не продавали эффективные дорогие средства. А если они и были, то стоили они так дорого, что их толком никто не покупал.

Отбеливали одежду раньше с помощью таблетки аспирина. Сначала ее надо растереть в порошок и добавить к стиральному средству.

Поставьте стирку на привычный режим - главное, чтобы температура воды была больше 40 градусов. После процедуры вы не узнаете вещи - они будут белоснежные, а грязные пятна уйдут.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также