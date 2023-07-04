Бросили таблетку аспирина в стиралку: не узнали вещи после стирки - только так теперь и делаем

Когда жили наши прабабушки, в магазинах не продавали эффективные дорогие средства. А если они и были, то стоили они так дорого, что их толком никто не покупал.

Отбеливали одежду раньше с помощью таблетки аспирина. Сначала ее надо растереть в порошок и добавить к стиральному средству.

Поставьте стирку на привычный режим - главное, чтобы температура воды была больше 40 градусов. После процедуры вы не узнаете вещи - они будут белоснежные, а грязные пятна уйдут.

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