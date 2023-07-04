Что будет с долларом к концу 2023 года: сбывается худший прогноз аналитиков

Экономические аналитики утверждают, что в ближайшее время доллар и евро будут расти. Во вторник, 4 июля, «американец» на Московской бирже торгуется в районе 89 рублей, евро же поднялся уже до 98 рублей.

«Нет предпосылок для того, чтобы рубль вернулся к отметкам ниже 81 за доллар и 88 за евро. К концу года «американец» максимум снизится до 87», — заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

По мнению эксперта, властям тоже невыгодно в данной ситуации понижать курс. Первый вице-премьер Андрей Белоусов даже недавно заявлял, что оптимальные цифры для них — 80–90.

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