Кусты ломятся от урожая, помидоры вырастают мясистые: лучше этой подкормки не пробовали

Подкормка куриным пометом и золой является одной из самых эффективных для томатов. Если есть возможность, обязательно внесите это удобрение — и вы удивитесь результату.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные садоводы используют этот метод долгие годы и отмечают его высокую эффективность.

Возьмите 1 кг куриного помета, 50 г древесной золы, 10 литров воды.

Помет нужно хорошо просушить и измельчить, смешать с золой. Залить смесь кипятком (10 л) и оставить на 3–4 дня для брожения.

Перед использованием разбавить состав водой в соотношении 1 к 10 (1 л подкормки на 10 л воды).

Раствор распределить вокруг растений, стараясь не попадать на листья.

Подкормить помидоры раз в 2–3 недели до начала цветения. Затем уменьшить частоту подкормок до одного раза в месяц.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».