Не забудьте опрыскать томаты в период цветения: сразу появится куча завязей — ветки будут гнуться

Иногда помидорные кусты пышно цветут, но завязей не образуется. Виной этому могут быть температурные колебания, болезни и разного рода вредители, которых как магнитом тянет в огород.

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Чтобы избежать печальных последствий, необходимо обработать зеленую часть томатов особым раствором. Он повысит иммунитет посадок. Помидоры смогут выстоять под напором неблагоприятных обстоятельств и дадут шикарные плоды.

Для приготовления универсального средства измельчите в порошок пару таблеток янтарной кислоты. Затем растворите получившуюся массу в 2 литрах чистой воды комнатной температуры. Далее перелейте жидкость в емкость с распылителем и обрызгайте ею листья культуры.

После такой обработки число завязей существенно возрастет. А вы на шаг приблизитесь к урожаю мечты.

Источник: tut-news.ru