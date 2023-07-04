Полили лимонкой томаты: эффект превзошел ожидания — плоды стали с голову ребенка

Подкормка из лимонной кислоты — это отличное питание для томатов, стоит попробовать.

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Лимонка способствует лучшему усвоению растениями микроэлементов, способна превращать труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы.

Кроме того, раствор лимонной кислоты позитивно влияет на размер, вкус и количество плодов.

Для приготовления подкормки растворите лимонную кислоту (примерно столовую ложку) в небольшом количестве теплой воды. Вылейте в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Поливайте помидоры каждый вечер из расчета: на куст по два стакана состава.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск».