Одна ложка мочевины — и картофель попрет как на дрожжах: забьете погреб до отвала

У картофеля довольно крупная корневая система, и напитать растение питательными веществами достаточно сложно, но все реально. Садоводы советуют использовать правильную подкормку, которая решит все проблемы.

Просто возьмите одну столовую ложку мочевины или аммиачной селитры с сульфатом калия и растворите в 10 литрах воды. Готовой смесью нужно будет обработать верхние и нижние части листьев.

Лучше всего подкармливать таким способом картофель в период цветения. Овощи попрут как на дрожжах.

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