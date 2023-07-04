Сколько дней на самом деле можно хранить вареные яйца: все зависит от скорлупы

Яйцо является ценным диетическим продуктом. Особенно это касается вареного белка. Поэтому многие привыкли готовить яйца в большом количестве, чтобы можно было перекусить в любой момент.

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Конечно, такие запасы очень облегчают бытовые хлопоты. Однако чересчур усердствовать все-таки не стоит. Ведь вареный продукт хранится не так уж долго.

Например, если в процессе готовки появилась трещина на скорлупе, то лучшим решением будет сразу же употребить яйцо в пищу. Так как продукт с поврежденной оболочкой испортится уже через 1-2 дня.

Что касается целых яиц, то их можно хранить больше недели, но только при соблюдении определенных условий.

Во-первых, продукт нужно остудить и обсушить. А во-вторых, каждое яйцо необходимо завернуть в бумагу, и только потом его можно будет убрать в холодильник. При этом нельзя использовать пластиковые контейнеры. Идеальным вариантом станет любая картонная коробка.

Источник: издание belnovosti.by