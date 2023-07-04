Кусты ломятся от томатов — приходится раздавать: уже 10 лет подкармливаем этим раствором

Томаты обожают подкормку на основе травы. Ее вы можете накосить на газоне, взять сорняки. Лучше всего показывает себя крапива, хотя подойдут любые растения.

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Положите травы ровно до половины любой большой емкости, залейте водой доверху. Обязательно накройте крышкой. Настаивайте до двух недель. Все зависит от погоды, если прохладно — надо оставить еще на некоторое время.

Далее возьмите один литр настоя на ведро воды и полейте помидоры. Они будут рады такому богатому питательному рациону. Дадут много плодов, а болезни исчезнут.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».