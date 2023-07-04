Многие владельцы посудомоечных машин горько жалеют об одном упущении

Посудомоечная машина сильно облегчает жизнь современным хозяйкам. Ведь пока она работает, можно заняться другими делами или просто отдохнуть.

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Кроме того, техника экономит воду и потребляет незначительное количество электроэнергии. Да и качество мытья кастрюль и сковородок на порядок выше, чем при ручном труде.

О преимуществах этого чудесного аппарата можно говорить долго. Однако и у хваленой посудомойки есть свои недостатки.

Во-первых, технику нельзя переставлять с места на место, так как она привязана к канализационной трубе. Во-вторых, машина довольно громко работает, поэтому ночью ее не запустить. И в-третьих, посудомойка может испортить хрупкие вещи, а также некоторые покрытия.

Но все эти неприятности ничто в сравнении с тем, что в технику помещается гораздо меньше посуды, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому главный промах, который допускают многие покупатели этого аппарата, заключается в выборе малогабаритных машин.

Источник: издание belnovosti.by