Окунули сковороду с нагаром в раствор: достали будто новое — все слезло само (метод из СССР)

Черный нагар на сковородках выглядит так, будто он соединился с посудой навсегда, на ощупь он каменный, очистить щеткой и порошком его невозможно.

Тут необходим особый подход, который был известен еще во времена СССР. С его помощью ваши сковороды и кастрюли станут как новенькие.

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Возьмите металлический таз или ведро с водой, высыпьте в нее пачку соды и стакан жидкого хозяйственного мыла. Поставьте на огонь, подождите пока раствор закипит, опустите в него сковороду. Через час варки нагар слезет сам.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»