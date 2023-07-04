Доллар сегодня опять взлетел до небес: люди, не успевшие добежать до касс, просто плачут

Неделя на торгах Мосбиржи началась с падения доллара. За понедельник он трижды понизил цену и завершил торги цифрой в 88,70 рубля.

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Однако во вторник 4 июля доллар неожиданно подорожал, дойдя до отметки в 88,99 рубля, евро тоже повысил планку и стал торговаться за 97,14 рубля.

Егор Жильников, финансовый аналитик из Промсвязьбанка, полагает, что рубль будет стремиться к укреплению из-за его перепроданности на данный момент. Актуальным диапазоном курса доллара эксперт считает 86-88 рублей.

Источник: 1prime.ru