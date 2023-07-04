Как правильно сушить машинку после стирки: обязательно закрывайте дверцу, иначе сломаете технику

Иногда даже опытные хозяйки могут ошибаться. Например, когда разговор заходит о том, как нужно ухаживать за стиральной машиной, многие из них советуют держать дверцу техники в распахнутом состоянии. Якобы так стиралка быстрее просохнет.

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Конечно, таким образом можно избежать образования неприятного запаха в барабане. Однако они не берут в расчет то, что дверца не рассчитана на постоянную нагрузку. Со временем она обязательно провиснет, и машинка начнет подтекать.

Поэтому держать барабан открытым все-таки не стоит. А чтобы стиралка быстро просохла, можно немного выдвинуть лоток для порошка и протереть резинки мягкой тканью. Этих действий будет вполне достаточно, чтобы техника служила вам долгие годы.

Источник: издание belnovosti.by