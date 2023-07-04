Горничная рассыпала по унитазу горсть порошка и ушла: вся грязь сама сползла — узнали состав (даже смешно)

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Оказалось, что дешевенькими веществами можно очень эффективно очищать сантехнику.

Действенное средство для очищения санфаянса можно приготовить из двух максимально дешевых ингредиентов: соли и соды.

Удивительно, но этот дуэт справляется с самыми сложными загрязнениями вроде мочевого камня или минеральных отложений намного эффективнее некоторых дорогих препаратов.

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Возьмите соду и соль в равных пропорциях, смешайте и бросьте горсть во влажный унитаз, распределите по стенкам.

Оставьте состав на ночь, утром вы увидите, что загрязнения почти сами расползутся. Завершите процесс ершиком.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»

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