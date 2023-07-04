Купили в аптеке порошок за 30 рублей и разом вытравили всю тлю и муравьев: советуем всем

Агроном Людмила Шубина посоветовала садоводам, уставшим бороться с тлей, прежде всего вытравить муравьев. Ведь именно эти насекомые притаскивают тлю в наши огороды и разводят ее для себя.

Против насекомых очень эффективно работает порошок борной кислоты, он продается в каждой аптеке за 25-30 рублей.

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