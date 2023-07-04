Смешали чудо-раствор, протерли салфеткой: жир на кухне отвалится сам — 5 минут

На кухне постоянно будет образовываться тонкая пленка из-за скопления жира. И убрать ее сложно, даже не все магазинные дорогие средства могут оказаться эффективными.

Но матерые хозяйки знают народный способ — понадобятся лишь два копеечных ингредиента.

Смешайте лимонку и уксусную кислоту до состояния кашицы. Затем нанесите на губку и потрите раствором загрязненные участки. Оставьте на несколько минут — грязь в итоге отвалится сама.

Вам только нужно будет протереть поверхность сухой салфеткой.

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