Распрыскайте зеленку на огороде — увидите, что будет

Зеленка — мощный антисептик, и на огороде это очень полезное средство. Например, зеленка способна вылечить прикорневую гниль огурцов — опасное заболевание, которое вас может лишить урожая.

Также средство способно убить мучнистую росу, которая пагубно сказывается на кабачках, огурцах, тыквах и патиссонах.

Готовится раствор быстро: разведите в 8 литрах воды 2 литра молочной сыворотки и добавьте 5 миллиграмм зеленки.

Полученной смесью опрыскивайте листья растений каждые пять дней. Это поможет стать растениям здоровыми.

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