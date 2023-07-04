Стрелки чеснока убирайте только так: простая ломка — только хуже (головки будут мелкими)

Чесночные стрелки убирать с растений нужно обязательно, если вы хотите получить хороший урожай, крупные головки и у вас нет в планах собрать семена растений.
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Убирать стрелки нужно, когда они отрастут, но еще скручены в кольцо. Вытяните или аккуратно выломайте их.
И обязательно делайте это в сухую солнечную погоду. В обратном случае на месте слома разовьется гниль. Желательно проводить процедуру утром, чтобы за день место слома подсохло на солнце.
Источник: Telegram-канал «Дачник»