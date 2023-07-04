Добавили всего одну каплю йода: герань не узнаем — цветет, как сумасшедшая (не нарадуемся)

Копеечный йод из аптеки поможет герани дать обильные и мощные цветы. Это вещество предотвращает различные недуги растения и стимулирует его рост. Вы не узнаете свои цветы спустя время.

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В 1 литре воды растворите каплю йода. Этим раствором в объеме 60 миллилитров нужно пролить стенки горшка.