Добавили всего одну каплю йода: герань не узнаем — цветет, как сумасшедшая (не нарадуемся)

Копеечный йод из аптеки поможет герани дать обильные и мощные цветы. Это вещество предотвращает различные недуги растения и стимулирует его рост. Вы не узнаете свои цветы спустя время.
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В 1 литре воды растворите каплю йода. Этим раствором в объеме 60 миллилитров нужно пролить стенки горшка.
Не забывайте, что на улице герань можно держать только до начала заморозков. Когда температура будет +2..-5 градусов, растение нужно обрезать и пересадить в горшки.
Сами горшки на время зимы держите в прохладном месте (температура — 10-13 градусов).
Источник: Telegram-канал «Типичный дачник»