От какой аптечной таблетки томаты дают плодов в два раза больше: опрыскали и отдыхаем

Янтарная кислота участвует во многих клеточных процессах, поэтому ее внесение способствует усиленному росту томатов, их цветению и плодоношению.
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Кислотой вы укрепите иммунитет растений и восстановите ослабленные культуры.
Никаких премудростей для этого не нужно: развел — и собирай отличный урожай.
Смешайте 1 литр воды с 1 таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай»