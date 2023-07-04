От какой аптечной таблетки томаты дают плодов в два раза больше: опрыскали и отдыхаем

Янтарная кислота участвует во многих клеточных процессах, поэтому ее внесение способствует усиленному росту томатов, их цветению и плодоношению.

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Кислотой вы укрепите иммунитет растений и восстановите ослабленные культуры.

Никаких премудростей для этого не нужно: развел — и собирай отличный урожай.