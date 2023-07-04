Назван курс доллара на 10 июля: историческое падение, валютчики все портят

Валютчики при этом портят ситуацию. Люди бегут в банки обменять деньги, негативно влияя на курс. Финансисты призывают россиян не паниковать, скоро все стабилизируется.

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