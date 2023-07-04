Узнали мощную подкормку «40 капель»: огурцы никогда не болеют, собирать не успеваем

Мощная подкормка с йодом и сывороткой - просто обязательна для огурцов. Это народное средство трудно заменить чем-то еще.

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Подкормка обладает целым комплексом полезных действий. Она предотвращает появление гнили, грибков, различного вида заболеваний культуры. Спасает от ряда вредителей и стимулирует рост и плодоношение культуры.

Сразу после внесения удобрения вы заметите, как огурчики оживают и начинают активно давать плоды. Урожай будет отличным!