Стиль «тихая роскошь» — такая прическа идеально подойдет для жаркой погоды

Прическа в стиле «тихая роскошь» станет одним из самых брендовых вариантов укладки летом.

Такая прическа довольно универсальна. Так как она подходит для прогулок по пляжу и торжества в теплую погоду. В зависимости от аксессуаров и одежды такую прическу можно сделать и невесте, и желающей отдохнуть на природе девушке.

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«Тихая роскошь» подразумевает под собой однотонные ткани, лаконичность и богатство. Это отражается и в прическах такого стиля. Пучок без объема будет хорошо смотреться на волосах со сложным окрашиванием. Так как собранные в пучок разные по оттенкам пряди покажут всю глубину цвета и переливы на вашей шевелюре. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.