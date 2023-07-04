«Все тайное проявляется»: что таит в себе энергетика четвертого июля

Стало известно, что ждет все знаки четвертого июля.

Астролог отметила, что еще третьего июля начался спокойный период. Четвертого июля планеты по-прежнему будут оказывать на представителей всех знаков благоприятное влияние.

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