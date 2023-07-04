«Если вы старый клиент»: при каком условии банки вернут деньги, вытянутые мошенниками

Стало известно, когда банк может вернуть деньги, украденные мошенниками.

Эксперт отметил, что почти невозможно доказать причастность мошенников к потраченным с карты денежным средствам. Поэтому банки далеко не всегда идут навстречу пострадавшим.

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