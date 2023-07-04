На те же грабли: три знака, которые готовы возвращаться к бывшим

Эти знаки любят возвращаться к своим прежним партнерам по романическим отношениям.
Тельцы всегда готовы восстановить прежнюю любовь, несмотря на предательство в прошлом. У них важно сохранить стабильность и уравновешенность отношений.
Скорпионы очень требовательны во всех сферах жизни. Когда они начинают отношения, делают это осознанно. Поэтому расставание для них является сложным испытанием.
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Раки открывают свои души партнерам, стремясь к гармонии и полному пониманию друг друга. Они инвестируют очень много в отношения и им трудно окончательно отказаться от всего. Об этом рассказали в lisa.ru.
Напомним, ранее были названы четыре знака, которые испытывают трудности в любовных отношениях.