На те же грабли: три знака, которые готовы возвращаться к бывшим

Эти знаки любят возвращаться к своим прежним партнерам по романическим отношениям.

Тельцы всегда готовы восстановить прежнюю любовь, несмотря на предательство в прошлом. У них важно сохранить стабильность и уравновешенность отношений.

Скорпионы очень требовательны во всех сферах жизни. Когда они начинают отношения, делают это осознанно. Поэтому расставание для них является сложным испытанием.

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Раки открывают свои души партнерам, стремясь к гармонии и полному пониманию друг друга. Они инвестируют очень много в отношения и им трудно окончательно отказаться от всего. Об этом рассказали в lisa.ru.