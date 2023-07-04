Не спешите выкидывать использованный пакетик чая – пригодится в быту

Эксперты рассказали, зачем может понадобиться использованный чайный пакетик.

Такой пакетик точно не стоит применять для чаепития. Повторная заварка чайного пакетика может нанести вред здоровью человека.

Многие, стремясь сэкономить, предпочитают заваривать чайный пакетик повторно. Однако эта привычка может вызвать кишечную инфекцию.

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Тем не менее, использованный пакетик чая может быть полезен в быту. Его можно высушить и повесить в квартире для устранения неприятных запахов, об этом рассказали в belnovosti.by.