Не бросайте мыть кисти для макияжа – забудете про прыщи и акне

Специалист по красоте и уходу за кожей рекомендует регулярно мыть и менять кисти для макияжа.

Это важно делать, если у вас уже есть проблемы с кожей. Очистка кистей позволит избежать повторной инфекции и улучшить качество нанесения макияжа.

Кроме того, не стоит забывать о других источниках бактерий. Например, губки для нанесения тонального крема или подушечки для пудры. Они тоже нуждаются в регулярной очистке и замене. Следует помнить, что хранение кистей в закрытом контейнере или чехле способствует поддержанию их чистоты.

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Регулярная очистка и правильное хранение помогут избежать возникновения проблем с кожей и улучшить результаты макияжа. Об этом рассказали в santeplusmag.com.