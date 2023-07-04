Посадите это растение, похожее на ромашку, и забудете про тлю

Эксперты рассказали, как бороться с тлей при помощи ромашки.

Опытные дачники миксуют овощи с цветами на своих участках. Это делается для борьбы с вредными насекомыми. Например, бархатцы часто используются для отпугивания от овощей непрошенных «гостей».

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Но есть средство эффективнее бархатцев. Это растение называется пиретрум. Он очень похож на ромашку. На основе этого цветка делают отличные средства по борьбе с насекомыми.

К слову, от тли пиретрум может избавить за 15 минут.