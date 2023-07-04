Смело избавляйтесь: какая косметика не нужна в домашних условиях

Стало известно, какие бьюти-продукты можно просто выбросить.
Эксперт советует избавиться от базы под макияж для домашнего ухода. Визажист считает, что она плохо влияет на кожу. Такой вещью можно пользоваться два или три раза в месяц. И срок годности базы закончится раньше, чем вы ее израсходуете.
Визажист рекомендовала приобрести одну базовую палитру теней из 4-6 цветов. Там могут быть коричневые, тепло-коричневые, холодно-коричневые оттенки. Также можно иметь одну небольшую палитру из цветных вариантов. А вот блестящие тени или палетка из большого количества цветов будут лишними.
«Макияж строится по определенным правилам и просто «блестяшку» нанести недостаточно, если нет базовых знаний о нанесении макияжа. Поэтому сперва приобретаем базу, а уже потом переходим на блестки и стразы», – отметила визажист.
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«Я считаю, что любое бьюти-средство может быть как полезным, так и бесполезным. Все зависит от того, умеете ли вы им правильно пользоваться или нет. Поэтому, самое максимально бесполезное средство – это то, которое вы не умеете грамотно использовать, а самое полезное – наши руки», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.
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