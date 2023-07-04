Смело избавляйтесь: какая косметика не нужна в домашних условиях

Стало известно, какие бьюти-продукты можно просто выбросить.

Эксперт советует избавиться от базы под макияж для домашнего ухода. Визажист считает, что она плохо влияет на кожу. Такой вещью можно пользоваться два или три раза в месяц. И срок годности базы закончится раньше, чем вы ее израсходуете.

Визажист рекомендовала приобрести одну базовую палитру теней из 4-6 цветов. Там могут быть коричневые, тепло-коричневые, холодно-коричневые оттенки. Также можно иметь одну небольшую палитру из цветных вариантов. А вот блестящие тени или палетка из большого количества цветов будут лишними.