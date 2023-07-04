Деньги начнет грести лопатой: три года этому знаку будет сказочно везти как королю

По словам астрологов, этим знаком станет Скорпион. Он станет настоящим любимчиком у Вселенной. Представителям этого знака останется только улучить нужный момент и подставлять карманы.

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Отмечается, что их будет преследовать успех не только на работе. Но важно, что нельзя зазнаваться. Лучше продолжать уделять внимание коллегам и близким людям.

Также астрологи подчеркнули, что до осени очень важно закрепить финансовое положение, а уже после этого начинать наслаждаться плодами трудов и удачи, пишет Стерлеград.