Чем обмазать огурцы, чтобы овощи оставались свежими больше месяца — реально работает

Огурцы быстро теряют внешний вид, а вместе с ним и вкусовые свойства. Уже через 2-3 дня овощи становятся дряблыми и непригодными в пищу. Поэтому довольно часто их приходится выбрасывать.

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Экономные хозяйки долго бились над этой проблемой и наконец-то нашли выход. Теперь огурцы можно хранить больше месяца. И по заверениям знающих людей, овощи остаются свежими, словно их только что сорвали с грядки.

Все просто. Чтобы огурцы долежали до своего часа, нужно просто обмазать их яичным белком. После этого следует дождаться полного высыхания продукта и можно отправлять овощи на хранение в нижний отсек холодильника.

Дело в том, что белок образует на поверхности натуральную пленку, которая препятствует быстрому усыханию огурцов.

Источник: tut-news.ru