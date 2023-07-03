Баклажаны вырастут небывалых размеров: просто соблюдайте режим подкормок

Если вы хотите получить крупный урожай баклажанов, не забывайте своевременно вносить все необходимые подкормки. А чтобы не запутаться, ведите дневник огородника. Ведь на каждом этапе жизни, растениям нужны совершенно разные удобрения.

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Например, для первой и второй подкормки баклажанов идеально подойдет средство на основе куриного помета. Для его приготовления нужно смешать 200 г птичьих отходов с 30 л воды. Первую процедуру следует провести через 20 дней после пересадки культуры в открытый грунт. А вторую — спустя 21 день после первой.

А для третьей и последующих подкормок необходимо смешать 30 л воды, 45 г хлористого калия, 60 г мочевины и 45 г суперфосфата. Этим раствором нужно поливать грядки до начала плодоношения. Интервал между подкормками прежний: 21 день.

После того как на растениях появятся завязи, рекомендуется увеличить количество питательных элементов вдвое.

Если следовать этим простым правилам, то баклажаны вырастут небывалых размеров.

Источник: издание belnovosti.by