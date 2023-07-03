Что положить в котлетный фарш вместо яйца, чтобы блюдо не развалилось на сковородке

Каждый искушенный кулинар имеет свой рецепт котлет, который он создавал методом проб и ошибок. Если вы еще не довели до совершенства ваш вариант этого блюда, то обязательно ознакомьтесь с данной рекомендацией. Возможно, это именно та мелочь, которой вам не хватало для того, чтобы получить великолепный результат.

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Все просто. Котлеты станут пышнее и сочнее, если исключить из их состава куриное яйцо. Обычно его добавляют, чтобы блюдо не развалилось при жарке. Однако белок излишне уплотняет фарш, поэтому готовые котлеты получаются довольно твердыми и сухими.

Чтобы избежать таких проблем, замените яйцо крахмалом. Он тоже сохранит форму блюда при жарке, но текстура котлет останется нежной и воздушной.

На 1 килограмм фарша нужно брать около 8 столовых ложек белого порошка. Приступайте к формированию мясных шайбочек не ранее, чем через полчаса после смешивания всех продуктов. Если соблюдать эти правила, то результат вас однозначно порадует.

Источник: ogorod.video