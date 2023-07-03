Озолотитесь, сидя на шезлонге: эти даты идеальные, чтобы взять отпуск в 2024 году

Многие россияне заранее планируют отпуска. Это помогает скорректировать финансы и не оказаться в неприятном кризисе из-за лишних затрат. Порой на деньги, которые получит работник после отпуска, влияет месяц, когда он ушел в отпуск. Порой есть такие месяца, которые более выгодные для отпуска. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, в какие месяцы брать выходные выгоднее всего.
По словам эксперт, что брать выходные нужно исключительно в те месяцы, в которых много рабочих дней. Все из-за того, что отпускные рассчитываются из среднедневного заработка. Если же стоимость одного трудового дня будет выше него – отпуск окажется попросту невыгодным.
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Юрист отметил, что самыми удобными месяцами в 2024 году году являются: июль, август и октябрь.А все потому, что в каждом из них от 22 до 23 рабочих дней.
«При этом самыми невыгодными месяцами стали январь с 17-ю рабочими днями, июнь, в который вошли 19 рабочих дней, и май — 20 рабочих дней», — пояснил Южалин, пишет «ВМ».