Озолотитесь, сидя на шезлонге: эти даты идеальные, чтобы взять отпуск в 2024 году

По словам эксперт, что брать выходные нужно исключительно в те месяцы, в которых много рабочих дней. Все из-за того, что отпускные рассчитываются из среднедневного заработка. Если же стоимость одного трудового дня будет выше него – отпуск окажется попросту невыгодным.

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Юрист отметил, что самыми удобными месяцами в 2024 году году являются: июль, август и октябрь.А все потому, что в каждом из них от 22 до 23 рабочих дней.