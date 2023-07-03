Как защитить капусту от гусениц и слизней: поможет жгучий порошок — исчезнут в тот же день

На капусту каждый год покушаются слизни и гусеницы бабочки-белянки. К счастью, есть одно мощное средство, которое поможет огородникам избавиться от обеих проблем сразу.

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Для приготовления эффективного состава вам потребуется раздобыть 5 больших ложек горчичного порошка, 1 ложку красного острого перца и 2 ложки кальцинированной соды.

Залейте желтый порошок кипятком и уберите посудину в сторону. Нужно подождать трое суток. По прошествии времени разведите горчичную массу 8 литрами воды и добавьте в получившийся состав остальные ингредиенты. Затем энергично перемешайте раствор и используйте его для опрыскивания капусты.

Гусеницы и слизни пропадут после первого применения. Однако расслабляться все-таки не стоит. Обработку следует проводить после каждого дождя.

Источник: издание belnovosti.by