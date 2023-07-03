Как правильно жарить котлеты: под крышкой или в открытой сковородке — поставлена точка в спорах

Чтобы приготовить вкусные и аппетитные котлеты, мало просто смешать фарш и слепить заготовки. Важно правильно их пожарить. Если не соблюдать технологию, то блюдо получится твердым, как камень. Или, наоборот, развалится на части.

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Дело в том, одни кулинары искренне уверены в том, что котлеты нужно готовить на открытой сковороде. И в итоге мясо усыхает в 2 или в 3 раза. А другие, напротив, сразу же накрывают посудину крышкой. Что плохо сказывается на форме изделий.

Кто же из них прав? На самом деле заблуждаются и те, и другие. Ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно чередовать готовку в открытой и закрытой посуде.

Сначала котлеты нужно обжарить до золотистой корочки в сковороде без крышки. А затем рекомендуется убавить огонь, опустить крышку и довести блюдо до готовности. Если следовать этому совету, то котлеты будут идеальными.

Источник: издание belnovosti.by