Сделайте это с огурцами в июле: сразу попрут, как ненормальные — пригодятся мешки

Если вы мечтаете о выдающемся урожае огурцов, то не пренебрегайте подкормками. Ведь только в этом случае у растений получится раскрыть весь свой потенциал.

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Чтобы подстегнуть развитие культуры, нужно дважды за месяц полить грядки составом на основе хлебных корок.

Для приготовления этого удобрения необходимо нарезать буханку кубиком, добавить к ней 10 литров воды и обогатить смесь 20 каплями йода. Далее средству нужно постоять одну ночь. Когда время пройдет, настой следует процедить и использовать для полива растений.

Первую подкормку рекомендуется провести в начале июля, а вторую — в конце месяца. Не сомневайтесь: результат вас впечатлит и порадует.

Источник: издание belnovosti.by