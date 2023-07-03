Суперлуние принесет много опасности: гороскоп для всех знаков зодиака на третье июля

Астрологи отметили, что этот день лучше проявить внимание к интуиции, а также сохранять позитивный настрой. Это принесет удачу. Также стоит отказаться от спешки и позаботиться о своем здоровье. Хорошим вариантом будет отдохнуть или выполнять только легкую работу.

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Также 3 июля сделайте все, чтобы не переутомляться, а также не нужно проявлять агрессию, потакать вредным привычкам и совершать необдуманные поступки. Астрологи рекомендуют отказаться от финансовых проектов. Что-то серьезное начинать не стоит.