Суперлуние принесет много опасности: гороскоп для всех знаков зодиака на третье июля

Настал новый летний месяц. Продолжаются подвижки в космосе. Астрологи следят за тем, как планеты влияют на жизни людей. Они рассказали, что ждать в понедельник, 3 июля. Произойдет Суперлуние в знаке Козерога. По словам экспертов, энергетика дня будет довольно опасной, поэтому не стоит лишний раз рисковать и спешить.
Астрологи отметили, что этот день лучше проявить внимание к интуиции, а также сохранять позитивный настрой. Это принесет удачу. Также стоит отказаться от спешки и позаботиться о своем здоровье. Хорошим вариантом будет отдохнуть или выполнять только легкую работу.
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Также 3 июля сделайте все, чтобы не переутомляться, а также не нужно проявлять агрессию, потакать вредным привычкам и совершать необдуманные поступки. Астрологи рекомендуют отказаться от финансовых проектов. Что-то серьезное начинать не стоит.
«Есть риск столкнуться с мошенниками, поэтому тратить свои накопления не стоит, как и доверять малознакомым личностям. В целом в день Суперлуния не стоит заниматься финансовыми операциями, а также начинать что-то новое», – пишет Дейлихоро.