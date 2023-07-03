Перестаньте вонять! Даже в +40 подмышки будут сухими - чудо-средство

На улице жара и многие мучаются с чрезмерной потливостью. Однако опытные модницы знают чудо-средство, которое позволит сохранять баланс даже при плюс 40 градусах.

Возьмите столовую ложку соды и разведите в стакане теплой воды. Тщательно перемешайте, а затем нанесите полученную смесь в области подмышек.

Раствор погубит бактерии, и запаха пота не будет. Но важно понимать, что такой способ подойдет тем, кому просто жарко. Если у вас потливость в результате проблем со здоровьем, то в этом случае надо обязательно обратиться к врачу.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».